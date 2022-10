Veneto: assessore Ambiente, 600 mila euro per mettere in sicurezza la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono conclusi negli scorsi giorni i lavori in provincia di Padova e che hanno riguardato il fiume Ceresone Grande fra Veggiano e Mestrino. "Stiamo mettendo in sicurezza l'intero Veneto attraverso tante opere che non solo hanno l'obiettivo di ridurre i pericoli di natura idraulica e idrogeologica, ma anche di portare a un aumento complessivo della resilienza" ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente Gianpaolo Bottacin. "Le opere di progetto necessarie a garantire maggiore sicurezza idraulica e per le quali abbiamo impegnato 600 mila euro – ha poi aggiunto - hanno previsto la sistemazione delle arginature e il consolidamento delle stesse mediante il realizzo di difese radenti previa profilatura dei rilevati e creazione di piste di sevizio in sommità arginale per accedere alle zone in erosione". (Rev)