- Ritengo che si possa fare bene solo una cosa per volta e questo un anno fa, anche per motivi deontologici, mi ha portato a dimettermi dalla magistratura. Ora in Parlamento il mio impegno per Roma si moltiplica. Lo dichiara l'ex magistrato Simonetta Matone, eletta alla Camera dei deputati, che ha firmato oggi le dimissioni da consigliere comunale di Roma per la Lega, dove ha ricoperto il ruolo di capogruppo. (Com)