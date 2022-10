Tunisia: caso rifiuti importati da Italia, tribunale respinge richieste scarcerazione per sei imputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di primo grado di Tunisi ha deciso di respingere le richieste di scarcerazione avanzate nei confronti degli imputati arrestati nel caso relativo ai rifiuti provenienti dall’Italia e importati illegalmente nel porto tunisino di Sousse. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, il tribunale ha rinviato l’udienza al prossimo 22 novembre a seguito della richiesta dei legali degli imputati per predisporre la difesa dei loro clienti. Sei persone, accusate di essere coinvolte nella vicenda, sono state arrestate finora dalle autorità tunisine. Lo scorso febbraio, il primo carico di rifiuti composto da 213 container è stato rimpatriato in Italia. I rifiuti italiani ancora presenti in Tunisia oscillano tra i 30 e i 40 container.(Tut)