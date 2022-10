Ucraina: Podolyak, Iran responsabile "dell'omicidio" di nostri connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è responsabile "dell'omicidio di cittadini ucraini" dopo che la Russia ha attaccato questa mattina diverse città ucraine con droni kamikaze. Lo ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak. "L'Iran è responsabile degli omicidi degli ucraini. Un Paese che opprime il proprio popolo sta ora fornendo armi ai mostri russi per commettere omicidi di massa nel cuore dell'Europa. Questo è ciò che significano tenere degli affari in sospeso e fare concessioni al totalitarismo. E' il caso in cui le sanzioni non bastano”, ha scritto Podolyak. Nonostante i vari attacchi segnalati dagli ucraini con i droni Shahed e Jeran di fabbricazione iraniana, il governo di Teheran ha negato sinora di aver fornito armi di questo tipo alla Russia.(Kiu)