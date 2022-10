Roma: inaugurato nuovo spazio studio dedicato a studenti, oltre 500 mq è il più grande dell'Ateneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione di un nuovo spazio studio di Ateneo all'interno della città universitaria, al piano terra dell'edificio di Chimica e accessibile liberamente a tutta la comunità studentesca. Si tratta del più grande spazio studio della Sapienza: l'area, complessivamente di 400mq - oltre ai soppalchi di circa 113 mq - per un totale di 140 posti, prevede un'entrata indipendente con accesso diretto e nuovi servizi che ne potranno garantire la fruizione anche h24. I locali, dotati di wi-fi, si configurano inoltre come luogo inclusivo, ideale non solo per lo studio, ma anche per la ricerca, per iniziative culturali e per momenti di aggregazione, che saranno agevolati da tecnologie dedicate e aree di incontro informali. "L'inaugurazione di oggi rappresenta un ulteriore segno tangibile, forse il più evidente in termini di dimensioni, di una nuova modalità di gestione ed utilizzo degli spazi e delle strutture - sottolinea la Rettrice Antonella Polimeni - Abbiamo voluto realizzare uno spazio multilivello, organizzato secondo i migliori criteri di sfruttamento delle superfici, moderno, attrezzato con postazioni per l'utilizzo e la ricarica dei dispositivi mobili, capace di accogliere diverse centinaia di studenti garantendo una piena fruibilità". (Com)