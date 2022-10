Speciale energia: Imprese, Ricci (Sace), messi in atto strumenti di garanzia per arginare caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del caro energia Sace ha messo in atto una serie di strumenti di garanzia nella consapevolezza che occorra consumare tutti meglio e meno. Lo ha dichiarato l'amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, intervistato nel corso del convegno dei giovani imprenditori di Capri sul tema "Energie per cambiare epoca". "Abbiamo predisposto delle linee di finanziamento garantite da Sace fino a un massimo del 90 per cento. Queste garanzie, destinate soprattutto alle Pmi, vengono rilasciate entro 48 ore da richiesta banca. Oltre a questo abbiamo messo in piedi delle soluzioni di natura assicurativa, ovvero cauzioni per forniture per garantire la dilazione dei tempi di pagamento. Abbiamo messo in atto anche delle operazioni di factoring per garantire liquidità alle imprese", ha detto. "Il caro bollette sarà un tema anche di domani, dal momento che il prezzo gas non tornerà a dove era prima. Il tema diventa quindi consumare tutti meglio e meno, per questo abbiamo messo a punto delle garanzie su finanziamenti e investimenti che vanno in tema di efficientamento energetico. Finora abbiamo realizzato 180 operazioni ed effettuato 5 miliardi di euro di investimenti", ha aggiunto. (Rin)