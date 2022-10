Speciale energia: Ricci (Eni), di fronte al caro prezzi importante che l'Europa si mostri unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla crisi del caro energia la cosa fondamentale è che l'Europa si mostri unita e dia una risposta unica a questa situazione per limitare l'estrema volatilità dei prezzi ed evitare che ciascun Paese agisca per conto proprio. Lo ha dichiarato il direttore generale di Energy Evolution Eni, Giuseppe Ricci, intervistato nel corso del convegno dei giovani imprenditori di Capri sul tema "Energie per cambiare epoca". "È chiaro che le difficoltà in vari Paesi europei sono enormi perché i sistemi energetici di ciascun Paese sono cresciuti in modo diverso e ognuno ha leve diverse per intervenire. Fino a un anno e mezzo fa pagavamo l'energia 20 euro per megawattora, oggi assistiamo a punte di 300-330 euro. Perciò - ha proseguito - occorre fare di tutto per ritornare a prezzi più bassi e in questo senso il piano di diversificazione delle fonti già sviluppato dal governo Draghi rappresenta un buon punto di partenza, ma non basta. Dobbiamo avere sicurezza energetica grazie alla flessibilità e poi avere un piano energetico serio e fare una riflessione su quello che è stato l'approccio europeo alla transizione energetica. Non dobbiamo avere paura di avere un sistema ridondante", ha aggiunto Ricci, ricordando ad esempio il caso del gasdotto Tap "che fino a due anni fa sembrava inutile mentre oggi non è più così". (Rin)