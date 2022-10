Speciale energia: Delpini, aumento prezzo non sempre trasparente, istituzioni onorino fiducia,cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una regia non sempre trasparente nell’aumento dei prezzi e la politica, che ha ricevuto la fiducia con il voto, deve intervenire onorare la fiducia di quelli che sono cittadini e non claque. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, intervenendo al convegno promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano, "Riscoprirsi comunità di fronte alle crisi energetiche" che si è tenuto in curia. “ Noi - ha spiegato l’Arcivescovo - non possiamo essere ingenui, non ho mai capito perché i prezzi aumentano e diminuiscono, c’è una regia del prezzo che non è sempre comprensibile”. “Ci sono alcuni che dicono ‘ci sono materiali che sono cresciuti,’ ma non si sa perché, vuol dire che il prezzo è controllato da qualcosa che non è sempre così trasparente”. A questo punto monsignor Delpini ha chiesto una presa di posizione netta alle istituzioni: “Dobbiamo avere una maggior fiducia nella politica e chiedere che il bene comune sia oggetto al richiamo alla responsabilità sull’insieme. Quello che noi possiamo fare è un piccolo rimedio per alleviare l’impatto di un’emergenza così grande, però mi pare che tocchi alle istituzioni nazionali ed europee prendere sul serio queste cose: chi ha votato ha dato fiducia a chi è in Parlamento e dobbiamo pretendere che la fiducia sia onorata, non si deve pensare che risolveremo le cose a livello locale, perché siamo dentro un contesto globale, siamo cittadini e non clienti, semplicemente la claque”. (Rem)