Regno Unito: cancelliere Hunt incontra parlamentari, pieno sostegno di Truss su "decisioni difficili"

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, può contare sul pieno sostegno della prima ministra britannica Liz Truss per quanto riguarda la necessità di prendere "decisioni difficili". È quanto affermato dallo stesso Hunt nel corso di un incontro privato con i parlamentari conservatori stando a quanto si legge in una nota del governo. "Il cancelliere ha sottolineato la necessità di garantire la stabilità e ha affermato che la prima ministra dovrebbe essere elogiata per aver cambiato rotta di fronte al deterioramento della situazione economica globale", si legge nella nota. Hunt "ha detto che la prima ministra lo ha sostenuto fino in fondo nel prendere le decisioni difficili e che ce ne saranno altre a venire". (Rel)