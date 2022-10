Nord Macedonia: premier Kovacevski, sigleremo con Frontex primo accordo in lingua macedone pura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord firmerà con Frontex il primo accordo europeo in lingua macedone pura, senza asterischi né ulteriori spiegazioni. Lo ha dichiarato il premier macedone Dimitar Kovacevski, ripreso dalla stampa locale. "La lingua macedone è ora ufficiale anche nell'Unione europea. Nelle dichiarazioni di tutti i leader europei e dei rappresentanti della comunità internazionale oggi il termine lingua macedone è usato forte e chiaro, con precisione", ha detto Kovacevski, sottolineando che tutta la legislazione dell'Ue sarà tradotta in lingua macedone. "Alla firma dell'accordo con Frontex, che sarà tra poche settimane, non porterò politici o funzionari ma degli accademici esperti di lingua", ha quindi annunciato il premier. (Seb)