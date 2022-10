Imprese: Sangalli (Camera Commercio), incertezza rischia di limitare investimenti, supportare pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il 61 per cento delle imprese sostiene che l'attuale contesto incerto e complesso è un fattore che condiziona sempre più le scelte strategiche. Fenomeni come la pandemia, la guerra in Ucraina, e più in generale la precarietà degli equilibri geopolitici, hanno infatti aumentato la percezione di incertezza e di rischio tra le aziende, portando alla consapevolezza che si tratti di fenomeni diventati quasi endogeni più che episodici ed imponendo così alle imprese un ripensamento dei propri approcci all'internazionalizzazione. È quanto emerge dalla ricerca "Sales Transformation per i mercati internazionali", realizzata per Promos Italia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi da Iulm e presentato quest'oggi nel corso dell'evento "Made in Italy, quale futuro? – L'export tra digitalizzazione e nuove sfide internazionali". La risposta che arriva dal campione di imprenditrici e imprenditori sembra essere comunque positiva: il 54 per cento degli intervistati, infatti, ritiene di avere gestito il cambiamento come un'opportunità, mentre il 48 per cento sta investendo per diventare un'organizzazione più agile. Il 60 per cento, infine, ritiene fondamentale l'abilità di adattarsi per rispondere ai cambiamenti dei mercati. Una reazione, quest'ultima, che si concretizza, nel 39 per cento dei casi, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti, pratiche e tecnologie, con un approccio che rimane cauto e pacato piuttosto che audace e aggressivo nel 46 per cento delle imprese coinvolte. A fare la differenza, nel 39 per cento delle aziende sembra essere il top management che spesso sviluppa piani alternativi all'estero per gestire eventuali situazioni di crisi. (segue) (Com)