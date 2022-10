Imprese: Sangalli (Camera Commercio), incertezza rischia di limitare investimenti, supportare pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Proprio questo aspetto, unito all'orientamento digitale dell'azienda, rappresenta uno dei due driver per ottenere una performance di successo sui mercati internazionali, contribuendo per il 55 per cento, contro il 45 per cento dell'orientamento digitale. A conferma di questo, c'è il dato relativo alla relazione tra grado di digitalizzazione e performance sui mercati internazionali: le aziende altamente digitalizzate, infatti, hanno in media una performance sui mercati internazionali più alta del 27 per cento rispetto alle aziende non digitalizzate. Nel campo della digitalizzazione, però, c'è ancora molto da fare. Appena il 23 per cento delle aziende si definisce altamente digitalizzato e solo il 35 per cento delle aziende dichiara di avere una chiara strategia di digitalizzazione. Percentuali simili per le aziende che affermano di avere acquisito importanti tecnologie digitali per l'export (32 per cento) e per quelle che sostengono di essere in grado di rispondere in maniera adeguata alla trasformazione digitale in atto nei mercati internazionali (35 per cento). Infine, meno della metà delle aziende nel campione sono in grado di padroneggiare tecnologie digitali all'avanguardia e solo il 36 per cento afferma di utilizzare sistemi di sales automation. Rispetto al campione, quali sono gli strumenti digitali più utilizzati? Sul podio si piazzano il sito (78 per cento), i social media per vendita e marketing (48 per cento) e le email marketing/newsletter (47 per cento). A seguire, l'e-commerce gestito internamente (42 per cento). Il ruolo principale dei social media rimane comunque quello tradizionale, legato allo sviluppo di nuovi contatti ed al potenziamento delle relazioni: il 41 per cento, infatti, li impiega per mantenere e rinforzare le relazioni con i clienti esistenti.