Imprese: Sangalli (Camera Commercio), incertezza rischia di limitare investimenti, supportare pmi (3)

24 luglio 2021

- Basso quindi il dato sulla competenza generale in materia di digitalizzazione rispetto al ruolo del proprio top management, che per la maggior parte delle aziende intervistate sembra avere una visione globale dei mercati (52 per cento) e nel 48 per cento dei casi esperienza nel commercio internazionale. Inoltre, il 43 per cento delle imprenditrici e degli imprenditori intervistati ritiene che la propria cultura organizzativa ed il sistema di valori collettivi del management favoriscano l'esplorazione di nuove opportunità di business all'estero. Per il 63 per cento degli intervistati è molto utile fare gruppo con altre aziende per supportare lo sviluppo all'estero. Questo dato conferma l'importanza di un ecosistema a supporto delle imprese e delle varie forme di aggregazione, tra l'altro non solo per le piccole ma anche per le medio-grandi. "L'export si conferma un fattore di traino centrale per l'economia dei nostri territori con livelli di crescita superiori anche al periodo pre pandemia. L'incertezza rischia però di frenare l'attività delle imprese e limita, se non annulla, gli investimenti. In questo contesto la missione prioritaria del sistema camerale è quella di supportare le pmi accompagnandole nel decisivo percorso dell'innovazione e dell'internazionalizzazione tra loro strettamente connesse", ha affermato il presidente di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, Carlo Sangalli. "L'instabilità è spesso sinonimo di preoccupazione, di paura, ed è evidente che la fase storica sta avendo un impatto diretto su strategie aziendali e su modelli di business – ha aggiunto Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia -. Tuttavia, le complessità geopolitiche non devono portare ad un ridimensionamento della nostra presenza internazionale, ma contribuire a considerare un approccio nuovo, verso nuovi mercati e con modalità innovative, consolidando al contempo la presenza dei prodotti made in Italy nei mercati di riferimento". Sul tema è intervenuto anche Marcello Albergoni, country manager di LinkedIn Italia, che ha rimarcato come "c'è ancora molto da fare quando si parla di digitalizzazione delle imprese, sia per chi opera in Italia, sia per quelle realtà che stanno vivendo la trasformazione digitale nei mercati internazionali. Ciò è diventato particolarmente critico dopo che la pandemia ha accelerato la trasformazione digitale in tutti i settori, facendola diventare essenziale". (Com)