Fvg: Fedriga, da opposizioni atteggiamento distruttivo su ecobonus regionale

- È il solito “atteggiamento distruttivo” delle opposizioni. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, archivia così le polemiche sull’ecobonus regionale, la misura da 100 milioni di euro per l'efficientamento energetico delle abitazioni, inserita nella legge di assestamento autunnale, ma che entrerà in vigore a partire dal 2023. “La norma verrà approvata il prossimo anno, nei primi mesi del 2023, perché dobbiamo aspettare l’approvazione della legge di bilancio nazionale al fine di integrare e non sostituire le nostre risorse alle detrazioni nazionali”. Viceversa, ha spiegato oggi Fedriga a margine di un evento, “creeremmo il caos e rischieremmo di penalizzare i cittadini della Regione. Questa norma avrà effetto retroattivo, quindi anche gli interventi degli ultimi mesi del 2022 saranno ricompresi, però dobbiamo uniformarci alla normativa nazionale". "Mi sorprendono le polemiche a tal proposito, perché quando una Regione mette 100 milioni di euro per l’efficientamento energetico e l’autoapprovvigionamento delle abitazioni mi aspetto collaborazione, non polemica a prescindere”, ha concluso. (Frt)