Siria: eliminato l’obbligo di test anti-Covid per i cittadini che entrano nel Paese

- Tutti coloro che entrano in Siria attraverso i valichi di frontiera terrestri o per via aerea o marittima non dovranno più presentare una certificazione che attesti il risultato negativo di un test molecolare o una eventuale vaccinazione contro il Covid-19. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”, lo ha annunciato il ministero della Salute siriano, sulla base di una decisione emessa dal dicastero. Quest’ultimo ha chiesto ai dipartimenti sanitari di adottare le misure necessarie a mettere in atto la decisione. Già il 29 settembre scorso, il ministero della Salute siriano ha emesso una decisione con cui ha esonerato i cittadini provenienti dal Libano di presentare i risultati di un test molecolare per Covid-19. Secondo i dati dell’università statunitense Johns Hopkins, dallo scoppio della pandemia, in Siria sono stati registrati 57.334 casi e 3.163 decessi. Nel frattempo, sia il Libano sia la Siria stanno registrando contagi e vittime da colera. (Lib)