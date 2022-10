Imprese: Spagna, nel terzo trimestre 2022 creazione nuove aziende diminuita del 7,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra luglio e settembre di quest'anno la creazione di nuove imprese in Spagna è diminuita del 7,1 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2021, per un totale di 20.038 società. È quanto emerge dalle statistiche mercantili del Collegio dei revisori. Il settore alberghiero e della ristorazione si è distinto per la sua importanza, rappresentando il 10,9 per cento delle nuove attività, aumentando il suo peso relativo del 10,2 per cento annuo. Seguono le aziende immobiliari e delle costruzioni. In negativo, il peso relativo annuo diminuisce maggiormente negli altri servizi (-43,1 per cento), nella fornitura di energia elettrica, gas o vapore (-23,1 per cento), nell'agricoltura e nell'allevamento (-13,7 per cento). Le imprese in gravi difficoltà finanziarie che hanno presentato istanza di insolvenza tra luglio e settembre di quest'anno sono state 932, (+2,2 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2021). Per quanto riguarda le regioni, la creazione di imprese è diminuita in quasi tutti i territori, con il calo più significativo a Ceuta e Melilla (-42,5 per cento), Castiglia e Leon (-20,7 per cento) e Navarra e La Rioja (entrambe -20,5 per cento). (Spm)