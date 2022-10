India-Africa: il 18 ottobre il Dialogo di difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel Conclave – con 38 Paesi rappresentati e 14 ministri della Difesa presenti – si concluse con l’adozione della Dichiarazione di Lucknow con la quale le parti si impegnarono a rafforzare ed espandere la cooperazione di settore, riconoscendo nella pace e nella sicurezza “una priorità cruciale sia per l’India sia per i Paesi africani”. Tra gli ambiti della collaborazione un posto rilevante è stato dato al contrasto al terrorismo, all’estremismo violento, alla pirateria e alla criminalità organizzata, con particolare riferimento al traffico di esseri umani, di sostanze stupefacenti e di armi. Un altro tema di rilievo è quello della sicurezza marittima, requisito per lo sviluppo dell’economia blu, a zero emissioni di anidride carbonica. (segue) (Inn)