India-Africa: il 18 ottobre il Dialogo di difesa (3)

- L’approccio dell’India nei confronti dell’Africa, ricorda la nota di Nuova Delhi, è riassunto nei cosiddetti “principi di Kampala”, i dieci principi elencati nel luglio del 2018 dal primo ministro indiano, Narendra Modi, in un discorso al Parlamento dell’Uganda. “L’Africa sarà in cima alle nostre priorità (…) La nostra partnership per lo sviluppo sarà guidata dalle vostre priorità (…) Terremo aperti i nostri mercati”, sono i primi tre punti dell’elenco. Il leader di Nuova Delhi ha quindi posto l’accento sull’innovazione digitale: “Sfrutteremo l’esperienza dell’India nella rivoluzione digitale per sostenere lo sviluppo dell’Africa (…) Questo non sarà solo il nostro partenariato per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per dare ai giovani dell’Africa il loro posto nell’era digitale”. “Lavoreremo con voi per migliorare l’agricoltura in Africa (…) La nostra partnership affronterà le sfide del cambiamento climatico”, ha proseguito il leader indiano. (segue) (Inn)