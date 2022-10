Università a Scampia: Manfredi, una vittoria per tutta la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "uesta inaugurazione non è il successo di qualcuno, ma è la vittoria di una città, di un quartiere, sul pregiudizio che Scampia fosse solo un luogo di morte, di camorra, che fosse il posto in cui le cose non si fanno mai, dove si parla e non si arriva mai al risultato, non è cosi". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del plesso dell'Università Federico II a Scampia. "A Napoli e in Campania - ha rivendicato Manfredi - ci sono persone capaci che sono in grado di fare meglio rispetto ad altre parti d'Italia. Oggi è uno sforzo che premia tutti, non chi ha inaugurato, non noi che siamo qui, ma chiunque ha dato un contributo ha il premio del raggiungimento di questo risultato che è patrimonio di tutti, della città, di Scampia, del lavoro e dell'impegno". "Se oggi abbiamo questa Università, lo dobbiamo alla comunità di Scampia che non ha mai mollato, ha sempre pesato le istituzioni per fare in modo che questo grande sogno non si spegnesse", ha aggiunto il sindaco. (Ren)