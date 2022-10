Svezia: Parlamento approva nomina di Kristersson a nuovo premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento svedese ha approvato la nomina di Ulf Kristersson, leader dei Moderati svedesi, a nuovo premier. Lo ha reso noto l’emittente “Svt”. Kristersson ha ottenuto 176 voti a favore e 173 contrari. Il leader dei Moderati svedesi ha ringraziato l’aula per la fiducia riconosciutagli. “Faremo tutto il prima possibile ma questo richiede un governo in carica prima di poter prendere decisioni”, ha dichiarato. Il governo guidato da Kristersson dovrebbe essere presentato domani. La sua coalizione, formata assieme ai cristiano-democratici e ai liberali, non ha la maggioranza al Riksdag ma manterrà una “stretta collaborazione” con il partito arrivato primo alle elezioni dell’11 settembre, ossia i Democratici svedesi di Jimmie Akesson. La formazione di estrema destra sarà quindi in grado di influenzare l’operato del governo di minoranza mediante il suo appoggio esterno. (Sts)