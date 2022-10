Energia: Romania, importazioni gas scese del 20 per cento nei primi otto mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi otto mesi del 2022 la Romania ha importato gas naturale per 1,51 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), il 20,1 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. La produzione nazionale di gas naturale è stata, nel periodo citato, di oltre 4,60 milioni di tep, il 4,6 per cento in meno rispetto ai primi otto mesi del 2021. La Commissione nazionale di strategia e previsione stima per il 2022 una produzione di gas di 7,45 milioni di tep (+1,9 per cento) e un import di 2,33 milioni (-19,6 per cento). Il Paese ha attualmente 2,80 miliardi di metri cubi di gas immagazzinato, un volume che corrisponde al 90,9 per cento della capacità di stoccaggio del Paese. La soglia minima approvata per la Romania nel nuovo regolamento della Commissione europea, pari all'80 per cento, è stata raggiunta il 17 settembre. (Rob)