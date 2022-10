Sanità: Battisti (Pd), caschi refrigeranti per cure chiemioterapiche al centro senologia di Sora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro di senologia multidisciplinare di Sora "è stato dotato di un ulteriore strumento a sostegno delle donne affette da tumore al seno: due caschi refrigeranti per arrestare la caduta dei capelli durante i cicli di cura chemioterapici. Strumenti di ultima generazione e importanti per il benessere fisico e psicologico delle pazienti". Lo riferisce in una nota la consigliera del Pd alla Regione Lazio, Sara Battisti. "Del resto - spiega Battisti - è noto quanto sia logorante, lungo e tortuoso il percorso di cure per queste malattie. Ma la scienza, la medicina e soprattutto gli sforzi della sanità pubblica, rappresentano per tanti pazienti la strada per la guarigione. Ecco, nella nostra provincia, grazie al lavoro della ASL Frosinone e della Regione Lazio, abbiamo costruito e continuiamo ad investire su una rete di servizi territoriali a sostegno di chi lotta contro il cancro. E alcuni risultati, con lo straordinario lavoro dei nostri medici e degli operatori sanitari, sono davvero importanti". (Com)