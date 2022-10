Energia: assessora Lazio, al via campagna comunità rinnovabili-meno inquini, più risparmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da oggi la campagna di sensibilizzazione Comunità energetiche rinnovabili – meno inquini, più risparmi promossa dall'assessorato alla Transizione ecologica e Trasformazione digitale della Regione Lazio per favorire la nascita sul territorio delle Comunità energetiche rinnovabili (Cwe) quale preziosa opportunità per ridurre i costi in bolletta e le emissioni inquinanti e ottenere così allo stesso tempo benefici economici e ambientali. L'iniziativa, il cui slogan è "Aiutiamo il Pianeta risparmiando – diventa ambasciatore della transizione ecologica", è consultabile sul sito della Regione Lazio, dove è possibile trovare tutte le informazioni, le opportunità e i materiali utili scaricabili per conoscere e far conoscere le Cer: dai volantini al modulo fac-simile dello statuto giuridico a quello della mozione per i Comuni o altri Enti locali che ne volessero promuovere la nascita sul proprio territorio. (segue) (Com)