Imprese: Massolo (Atlantia), con nuovo hub a Fiumicino innovazione e sostenibilità non sono slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ad Agenzia Nova una direzione ambiziosa, competente e sensibile all’innovazione, una rete di corrispondenti, in Italia e all’estero, di straordinario valore per lo spessore umano e professionale" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- Innovazione e sostenibilità "non possono essere solo degli slogan, devono essere un qualcosa che si realizza nell'attività e nella vita quotidiana delle aziende". Lo ha detto Giampiero Massolo, presidente di Atlantia, nel corso dell'evento "Innovation Hub" l'acceleratore europeo di startup, nell'aeroporto Leonardo Da Vinci, a Fiumicino. "L'input - ha aggiunto il presidente di Atlantia - deve partire dall'alto, deve far parte dell'incentivazione del management, deve costituire parte integrante della responsabilità sociale delle aziende. In Atlantia abbiamo cercato di fare dei passi avanti, siamo stati tra le prime aziende che hanno messo i propri piani di innovazione e di sostenibilità al voto dei propri azionisti". Come altri Paesi europei "dobbiamo implementare il nostro Pnrr. Il governo sia determinato ad applicarlo in tutte le sue potenzialità, agire sulla riforma strutturale del Paese è la chiave per aumentarne la competitività e la presenza in Europa", ha concluso Massolo. (Rer)