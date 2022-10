Spagna: sondaggio, socialisti di Sanchez vincerebbero elezioni con il 32,7 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Pedro Sanchez vincerebbe le elezioni con il 32,7 per cento davanti al Partito popolare (Pp) al 28,7 per cento. È quanto emerge dal sondaggio del Centro d'investigazione sociologica (Cis) pubblicato oggi dal quotidiano "El Pais", che vede i socialisti in netta crescita rispetto a settembre (29,2 per cento) ed in misura minore gli stessi popolari (28.5 per cento). In terza posizione, Unidas Podemos, partner di minoranza del governo si attesta al 12,7 per cento davanti a Vox che per la prima volta da molti mesi scende al di sotto della doppia cifra all'8,8 per cento. Lo studio è stato condotto nel pieno delle trattative tra il governo ed il Pp per il rinnovo del Consiglio generale della magistratura, bloccato da quasi quattro anni, e dopo il via libera da parte dell'esecutivo del Bilancio generale dello Stato per il 2023, che non ha ancora ricevuto l'approvazione parlamentare. Il sondaggio del Cis è da mesi in controtendenza rispetto alle rilevazioni di altri istituti demoscopici che, al contrario, vedono il principale partito d'opposizione in vantaggio sui socialisti con un margine più o meno ampio.(Spm)