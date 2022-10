Speciale difesa: comandante Aeronautica Egitto, "nessuna violazione delle linee rosse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica militare dell'Egitto vanta capacità in grado di non far violare le linee rosse tracciate dal Paese. Lo ha dichiarato il comandante dell'Aeronautica, Mahmoud Fouad Abdel Gawad, rivolgendosi ai vicini più prossimi, ovvero Libia e Turchia a nord-est ed Etiopia a sud. "Lo sviluppo dell'aeronautica è una delle misure che necessitano di una pianificazione a lungo termine perché è influenzata da una serie di fattori e considerazioni, comprese le variabili internazionali e regionali e il loro impatto sulla sicurezza nazionale egiziana e araba, la natura e dimensione delle ostilità e delle minacce che lo Stato deve affrontare", ha aggiunto Abdel Gawad. Il generale ha ricordato che la flotta dell'Aeronautica è stata ammodernata con i Rafale francesi e conta anche sui Mig russi. Di recente, l'Egitto ha rinnovato le proprie rimostranze alle Nazioni Unite per le mosse unilaterali dell'Etiopia in merito al riempimento della Grande diga della rinascita etiope. Inoltre, l'accordo di inizio ottobre tra Libia e Turchia ha accresciuto le distanze del Cairo con Ankara e rafforzato il sostegno al governo designato dell'est della Libia. (Cae)