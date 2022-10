© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ha inizialmente proposto di mobilitare un numero inferiore di persone rispetto alle 300 mila indicate nel decreto ufficiale. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante la conferenza stampa conclusiva della sua visita in Kazakhstan. "In primo luogo, il ministero della Difesa inizialmente aveva ipotizzato una cifra inferiore", ha detto Putin. (Res)