Speciale difesa: India, sottomarino nucleare Arihant testa con successo missile balistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottomarino a propulsione nucleare della Marina indiana Ins Arihant ha testato con successo un missile balistico, confermando la validità dei sistemi d’arma in dotazione al sommergibile. Lo si apprende da un comunicato del ministero della Difesa di Nuova Delhi, secondo cui il missile ha colpito l’area bersaglio nel Golfo del Bengala “con grande precisione”. Si tratta, prosegue il documento, “di una prova significativa della competenza dell’equipaggio e della validità del programma di sviluppo di sottomarini lanciamissili balistici (Ssbn), elemento chiave della capacità di deterrenza nucleare dell’India”. Secondo il ministero, il test è coerente con la politica nucleare di Nuova Delhi di non-primo uso (“no first use”). L’Ins Arihant, commissionato nel 2016, è il primo sottomarino a propulsione nucleare di produzione indiana e il primo ad essere realizzato da un Paese che non fa parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Inn)