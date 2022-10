Speciale difesa: Ucraina, Guerini, posizione Italia euroatlantica e di sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La posizione dell’Italia è molto chiara, che è quella che ha mantenuto il governo in questi mesi, ed è di sostegno all’Ucraina e di appartenenza al campo euroatlantico con grande chiarezza e senza ambiguità. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, uscendo da Montecitorio. “Posizione sorretta dal voto molto ampio in parlamento quindi auspico continuità in questa direzione”, ha aggiunto Guerini. (Rin)