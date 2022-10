Speciale difesa: Ucraina, Francia invierà missili Crotale e radar Gm200

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia invierà dei missili Crotale e radar Gm200 in Ucraina per aiutare il Paese a difendersi dagli attacchi aerei. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che la Francia figura in coda nella lista dei Paesi europei fornitori di materiale miliare a Kiev. Dal ministero della Difesa si preferisce mantenere un profilo basse agendo con discrezione. Il presidente francese Emmanue Macron nei giorni scorsi aveva annunciato l'invio di "radar, sistemi e missili", senza però dare dettagli. La Francia starebbe studiando anche la possibilità di inviare lanciarazzi multipli. (Frp)