Salute: Egeria, in Italia oltre 10 milioni di donne soffrono di disturbi dell’apparato uro-genitale

- Oltre 10 milioni di donne soffrono di patologie legate a disturbi dell’apparato uro- genitale. Stando ai dati pubblicati dal “Centro Studi Egeria per il benessere della donna”, più del 15 per cento della popolazione femminile soffre di vulvodinia, più del 20 per cento di incontinenza urinaria. Problematiche intime che, spesso, si ripercuotono sulla vita di coppia. Per fortuna però, oggi, possono essere curate con tecniche mini-invasive e dall’efficacia certificata. “Molte donne – spiega Enrico Meloni, direttore dello studio medico ‘Egeria’ di Milano - continuano a sottovalutare le patologie uro-genitali, spesso per vergogna o retaggi culturali ancora molto presenti; ciò che preoccupa è che patologie come la vulvodinia sono in forte aumento tra le ragazze adolescenti, che tendono a nasconderlo per paura di non ‘essere all’altezza’ dei modelli proposti dalla società. Il consiglio? Accettare il problema e affrontarlo, rivolgendosi subito ad un medico specialista per evitare poi spiacevoli sorprese”. Oltre l’80 per cento delle donne contrae un’infezione vaginale nel corso della vita e più del 50 per cento della popolazione femminile in menopausa è affetta da atrofia vulvo-genitale. “Ecco perché bisogna accendere la luce su tematiche che non hanno solo risvolti medico scientifici ma anche sociali – continua Enrico Meloni - visto che sono in grado di compromettere spesso in maniera determinante le relazioni interpersonali e sessuali delle donne”. Queste e altre tematiche che influiscono notevolmente sul benessere psico-fisico della donna saranno discusse nel corso di un convegno in programma a Milano il prossimo 21 ottobre dal titolo "Stop Intimate Disorders" (Auditorium Gaber – Palazzo Pirelli, via F. Filzi 22, Milano). Si tratta della prima giornata di informazione medico scientifica rivolta a tutti coloro che “affetti da patologie e disturbi dell’apparato uro- genitale, vivono disagi e sofferenze fisiche e psicologiche con particolare riflesso sulla sfera relazionale e sessuale”. La conferenza, organizzata dallo Studio Medico Egeria, vedrà la partecipazione di importanti esponenti del mondo medico e scientifico nazionale ed internazionale. (Com)