Bolivia: Morales, governo ignora nostro ruolo di "pompieri" con la protesta sociale

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, è tornato ad attaccare il governo del suo "delfino", Luis Arce, denunciando scarsa considerazione al suo lavoro di mediatore con le parti sociali. "Noi siamo pompieri e 'Lucho' (Arce)non lo riconosce, la ministra dell'Interno non lo riconosce. E tutte l volte che facciamo sforzi perché non ci siano conflitti i ministri cercano lo scontro", ha detto Morales durante la trasmissione radiofonica settimanale "Kawsachun Coca". L'ex presidente ha accusato i ministri parlando "di poca coscienza sociale" e rivendicando la necessità di rivedere il rapporto tra il governo e il principale partito di riferimento, il Movimento per il socialismo (Mas). "Vorremo sapere se il presidente e alcuni ministri rispetteranno il Mas o non lo rispetteranno. Se sono del Mas o non sono del Mas", ha sottolineato Evo. Il Paese andino continua ad essere attraversato da diverse proteste sociali, motivo di un confronto sempre più serrato tra le due anime delle forze di sinistra: quella istituzionale legata al presidente e quella "delle origini", legata a Morales. (segue) (Brb)