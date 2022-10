Bolivia: Morales, governo ignora nostro ruolo di "pompieri" con la protesta sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea nazionale del Movimento per il socialismo (Mas) della Bolivia, il partito attualmente al governo con il presidente Luis Arce, ha chiesto garanzie per l'ex presidente Evo Morales di fronte all'esistenza di un "complotto" che mette a rischio la sua vita e ha chiesto le dimissioni dei ministri della Giustizia, Iván Lima, e degli Interni, Eduardo del Castillo. Secondo il documento votato dall'organo deliberativo del Mas, i due funzionari hanno manifestato "chiare posizioni controrivoluzionarie in alleanza con la destra". Nel documento si afferma inoltre che Lima e Del Castillo "compiono azioni dannose contro la dirigenza del Mas (partito di cui Morales è attualmente il presidente) e per questo si decide di "chiedere al fratello Luis Arce Catacora di rimuovere queste persone dal nostro governo nazionale". (segue) (Brb)