Bolivia: Morales, governo ignora nostro ruolo di "pompieri" con la protesta sociale (4)

- Già a settembre la direzione nazionale del Mas aveva condannato le dichiarazioni di del Castillo, che aveva definito il governo dell'ex presidente Morales come "un cancro". Il comitato chiedeva una presa di posizione ufficiale del governo e prendeva inoltre le distanze anche dal ministro della Lima, che a sua volta aveva segnalato "incoerenze" dell'ex presidente Morales durante il suo mandato (2006-2019). Nella nota si denunciavano già gli "attacchi politici di alcuni ministri" all'ex presidente Morales e si sottolineava da una parte che "il ministro Lima non è militante del Mas" e che le sue affermazioni non rappresentavano lo spazio politico del Mas. Dall'altra si respingeva l'affermazione di Del Castillo sostenendo che "l'unico cancro è lo spionaggio di dirigenti e la protezione del traffico di droga e della corruzione". (segue) (Brb)