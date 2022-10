Bolivia: Morales, governo ignora nostro ruolo di "pompieri" con la protesta sociale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro dell'Interno della Bolivia, Eduardo del Castillo, aveva definito un "cancro" il governo dell'ex presidente Morales, riaccendendo una polemica interna al partito di maggioranza Mas nata da una serie di accuse incrociate. "Purtroppo il nostro ex presidente, il nostro compagno, il nostro leader Evo Morales ha un cancro che se non lo cura diventa terminale. E questo cancro è il suo ex governo", ha detto Del Castillo a un appuntamento politico di giovani del Mas. Nei giorni precedenti era stato lo stesso Morales a denunciare l'esistenza di un "piano segreto" ai suoi danni portato avanti tra gli altri, oltre che da Del Castillo, anche dal ministro della Difesa, Edmundo Novillo. Questi, assieme ad altri funzionari ed ex militari, sono accusati anche di non essersi opposti al "colpo di stato" che costò l'esilio a Morales nel 2019, a seguito delle proteste per le presunte frodi sulle presidenziali da lui vinte. Lo scontro è parte di una tensione interna alle due anime del Mas, partito che si identifica ancora fortemente con Morales. (Brb)