Russia: presidente Duma contro “ideologia Lbgti” dei Paesi “che distruggono il mondo normale”

- I Paesi che impongono “valori non convenzionali” mirano a "distruggere il mondo normale" e "schiavizzare" altri Stati. Lo ha detto il presidente della Duma di Stato (Camera bassa del Parlamento russo), Vjacheslav Volodin, nel corso di un’audizione parlamentare sulle iniziative di responsabilità amministrativa per la diffusione dei diritti Lgbti. "Come possono essere amici, quando portano un'ideologia distruttiva. Sono i nostri nemici, i nostri avversari, quelli che distruggono il mondo normale, e fanno più danni di quelli che si impegnano in una vera e propria aggressione", ha affermato Volodin.(Rum)