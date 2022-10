Repubblica Ceca: ministro Interno, probabile proroga a controlli a frontiera con Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli disposti dalla Repubblica Ceca alla frontiera con la Slovacchia saranno probabilmente prorogati oltre la scadenza del 28 ottobre. Lo ha detto il ministro dell’Interno ceco, Vit Rakusan. Il governo di Praga potrebbe decidere di estendere i controlli, in vigore dal 29 settembre, per un altro mese, ossia fino al 28 novembre. Rakusan non ha peraltro escluso future ulteriori proroghe. I controlli di polizia sono stati introdotti a 27 valichi di frontiera con la Slovacchia, di cui 17 stradali, sette ferroviari e tre fluviali, a causa di una serie di attraversamenti illegali operati da immigrati clandestini. (Vap)