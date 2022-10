Sicurezza: nuova campagna di informazione per un uso sicuro di canali e strumenti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova campagna di informazione “I Navigati – Informati e Sicuri” realizzata per favorire l’uso sicuro e consapevole dei canali e degli strumenti digitali e sensibilizzare i clienti sui rischi di attacchi e frodi online nella fruizione di servizi finanziari. La campagna si arricchisce quest’anno di nuovi contenuti, approfondimenti, video tutorial ed interviste. Partirà a metà ottobre, in coincidenza con il Mese europeo della sicurezza informatica e la quinta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, e si concluderà a fine anno. Protagonista è la famiglia “Navigati”, i cui componenti sono diventati degli “esperti” perché si sono informati e hanno imparato i comportamenti virtuosi da adottare per districarsi tra le possibili insidie del web, riducendo il rischio di attacchi e frodi online. Grazie all’informazione, quindi, anche il web diventa un luogo familiare e protetto in cui si può navigare sicuri. È possibile seguire la campagna in TV, sui circuiti presenti nelle principali stazioni ferroviarie nazionali, sulle pagine social e sul sito www.inavigati.it, che offre materiale informativo, interviste e consigli sui temi della sicurezza informatica e una miniserie video di 8 puntate della famiglia “Navigati” dedicate alle possibili truffe online. La campagna è stata possibile grazie alla collaborazione promossa dal CertFin con Banca d’Italia, Abi, Ivass, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Mediolanum, Banca Popolare del Lazio, Banca Sella, Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas, Bper Banca, Credem Banca, Fineco, Gruppo Bcc Iccrea, Gruppo Cassa Centrale, Gruppo Mediobanca, Ing, Intesa Sanpaolo, La Cassa di Ravenna, Unicredit. L’iniziativa ha il Patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali.(Rin)