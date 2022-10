Piemonte: Alessandria tra le migliori Aziende sanitarie d'Italia nel Best employers 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asl della Città di Alessandria si è classificata tra le prime dieci Aziende sanitarie d'Italia nel Best employers 2023. L'indagine analizza il livello di soddisfazione dei dipendenti delle varie realtà sanitarie Italiane. "Mi complimento con il direttore dell'Azienda Ospedaliera nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Valter Alpe e con i suoi collaboratori - ha affermato l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - per questo prestigioso risultato, che dimostra come la qualità di una struttura sanitaria si misuri non solo sul piano professionale, ma anche sulla capacità di valorizzare il capitale umano. Un risultato che rappresenta un orgoglio per tutto il Piemonte", ha concluso.(Rpi)