Energia: Spada (Assolombarda), prezzo gas è speculazione, martedì Europa metta price cap

- "Ci aspettiamo che martedì l'Europa vari quelle misure che noi aspettiamo da tempo e quindi l'inserimento di un tetto al prezzo del gas, perché riteniamo che questo oggi sia frutto di speculazioni e non rifletta la realtà del costo". Lo ha affermato questa mattina il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine dell'incontro "Emergenza Competenze", in corso nella sede di via Pantano. Non solo price cap al gas, ma anche disaccoppiamento del prezzo del gas rispetto a quello dell'elettricità. "Oggi il prezzo è legato al 100 per cento a quello del gas, mentre invece in realtà è solo una percentuale che va dal 30 al 40 per cento. Tutto il resto si può capire benissimo che è un sovrapprezzo che le aziende e le persone pagano senza nessun motivo", ha spiegato il presidente Spada. Quindi "chiediamo che questo disaccoppiamento venga fatto per portare maggiore chiarezza ad un mercato che ha già costi alti e che quindi cerchi di limitarli il più possibile", ha concluso. (Rem)