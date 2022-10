Giappone: un centinaio di malviventi scatena una rissa in un ristorante a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Tokyo è intervenuta in forze in risposta alla segnalazione di una maxi-rissa che ha coinvolto oltre un centinaio di persone nella capitale del Giappone. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui l'episodio si è verificato ieri all'interno di un ristorante francese in un noto grattacielo della capitale, il Sunshine 60 di Ikebukuro. Secondo indiscrezioni investigative, i protagonisti della rissa sono legati al crimine organizzato: si tratterebbe di membri del Dragone cinese, una organizzazione composta perlopiù di discendenti di seconda e terza generazione di orfani giapponesi abbandonati in Cina alla fine della Seconda guerra mondiale. Sempre secondo le indiscrezioni, i malviventi si erano dati appuntamento per celebrare la scarcerazione di uno dei membri della loro organizzazione. I partecipanti alla rissa avrebbero riportato perlopiù ferite di lieve entità, e salvo poche eccezioni si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Un uomo è stato ricoverato per un trauma cranico. (Git)