Imprese: Accornero (Unione artigiani), botteghe storiche premiate oggi simbolo della resilienza milanese

- "Le Botteghe storiche sono un simbolo delle resilienza milanese. Hanno resistito alle crisi economiche e sociali dagli anni '70 e ad almeno tre passaggi generazionali nel corso dei quali è cambiato il mondo. Sono rimasti spesso piccoli ma hanno dimostrato che la tradizione a Milano può essere forte come l'innovazione se riesci a trasmettere per mezzo secolo competenze, passione e il saper fare artigiano, con un'adeguata formazione e con il coinvolgimento dei giovani. Il tutto mantenendo una forte identità milanese che significa essere concretamente presidio e punto di riferimento del territorio". Lo ha dichiarato Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani, che ha partecipato questa mattina in Sala Alessi a Palazzo Marino, insieme al Sindaco Giuseppe Sala e all'assessore alle attività produttive Alessia Cappello, alla premiazione delle "Botteghe storiche" di artigiani e commercianti, micro-imprese milanesi con almeno mezzo secolo di vita nello stesso settore.(Com)