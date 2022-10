Governo: Romeo (Lega), Autonomia è priorità, c'è accordo e si farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Questa è sicuramente una delle richieste principali che la Lega ha fatto, siamo abbastanza ottimisti sul fatto che potremmo andarlo a guidare perché a nostro giudizio si dovrebbe aggiungere anche qualche regione del centro e del sud, perché l'autonomia è un processo di attuazione della Costituzione, proprio come era stato dichiarato anche in aula dalla senatrice a vita Liliana Segre, che aveva detto che la Costituzione andrebbe anche attuata e non solo modificata. Noi pensiamo entrambe le cose, però sull'attuazione dell'articolo 116 comma tre della Costituzione, direi che è arrivato il momento giusto. C'è un patto sancito dall'accordo di Governo, lo posso assicurare, avendo fatto parte del gruppo di lavoro che ha predisposto il centrodestra, quindi siamo assolutamente certi che si andrà in quella direzione. Speriamo davvero di riuscire in questa legislatura a dare concretezza alle numerose istanze che sono arrivate dai territori, senza dimenticare quei due referendum perché c'è stata anche l'espressione del voto popolare di Lombardia e Veneto nel 2017". Lo ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato uscente della Lega, a "24 mattino", su Radio 24. (Rin)