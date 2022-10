Ue: Consiglio approva norma per bilanciamento di genere in consigli amministrazione società quotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha dato il via libera definitivo alla legge europea che mira a promuovere una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione di società quotate in borsa. La direttiva, che dovrà essere recepita nelle legislazioni nazionali, stabilisce che, entro il 2026, almeno il 40 per cento delle posizioni di amministratore non esecutivo nelle società quotate in borsa dovrà essere ricoperto da membri del sesso sottorappresentato. Se gli Stati membri sceglieranno di applicare le nuove regole sia agli amministratori esecutivi che a quelli non esecutivi, l'obiettivo potrà scendere al 33 per cento di tutte le posizioni amministrative. "Le nuove norme contribuiranno a rimuovere gli ostacoli che le donne spesso incontrano nella loro carriera. Credo inoltre che le aziende possano trarre grande beneficio dal fatto che le donne realizzino il loro potenziale nelle posizioni decisionali. L'impatto positivo delle misure si ripercuoterà sicuramente a tutti i livelli delle economie nazionali", ha dichiarato Marian Jurecka, vice primo ministro e ministro del Lavoro e degli Affari sociali della Repubblica Ceca. (segue) (Beb)