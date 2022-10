Ue: Consiglio approva norma per bilanciamento di genere in consigli amministrazione società quotate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleo della direttiva prevede che, le società quotate che non raggiungono gli obiettivi, siano chiamate ad adeguare il loro processo di selezione mettendo in atto procedure di selezione e nomina eque e trasparenti, basate su una valutazione comparativa dei diversi candidati sulla base di criteri chiari e formulati in modo neutrale. Quando le aziende dovranno scegliere tra candidati ugualmente qualificati, dovranno dare la priorità al candidato del sesso sottorappresentato. Una volta all'anno, le società dovranno fornire informazioni sulla rappresentanza di genere nei loro consigli di amministrazione, nonché sulle misure che stanno adottando per raggiungere l'obiettivo del 33 per cento o del 40 per cento. Gli Stati membri dovranno pubblicare un elenco delle società che avranno raggiunto gli obiettivi della direttiva, sempre su base annuale. (Beb)