Imprese: Soleal Unternehmerkapital Ag entra nel capitale di Wtm per sostenerne il percorso di crescita

- Soleal Unternehmerkapital Ag, holding di investimento partecipata dai soci Karl Spielberger, Fabrice Nava, e Francesco Liistro, annuncia la firma di un accordo vincolante per l'ingresso nel capitale di Wmt S.r.l. Wmt è una società specializzata nello stampaggio di materie plastiche conto terzi. La Società fornisce ai propri clienti un servizio globale che va dalla progettazione e costruzione stampi allo stampaggio, con possibilità di successivo assemblaggio. Tutta la produzione è realizzata in Italia, presso gli stabilimenti siti in Seriate (BG) e Cologno al Serio (BG) ed è destinata sia al mercato nazionale che al mercato internazionale. Fondata nel 2003, Wmt è riuscita nel corso del tempo ad affermarsi nel settore come una tra le aziende leader in Italia per lo stampaggio di materie plastiche conto terzi. La lavorazione professionale a 360 gradi dei materiali plastici, l'offerta prodotti completa e l'integrazione del ciclo produttivo sono risultati di fondamentale importanza per la società al fine di essere riconosciuta come partner strategico dai propri clienti.(Com)