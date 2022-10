Governo: Malpezzi (Pd), no del M5s a coordinamento opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Dai Cinque stelle "abbiamo ricevuto il loro no di fronte alla possibilità di attuare un coordinamento delle opposizioni e non stavamo parlando sicuramente di un'alleanza. E' chiaro che non c'è volontà neppure di provare a lavorare insieme in Parlamento su quelli che saranno i provvedimenti. Vedremo poi con il tempo. Io dico che la ferita del 20 luglio è una ferita ancora aperta perché è la ferita dell'irresponsabilità. A breve ci sarà un esecutivo che dovrà trovare delle risorse per affrontare i problemi che sono importanti per i cittadini italiani. Noi avremmo voluto affrontarli con quella vecchia formazione di governo, avremmo perso meno tempo, ma loro (il M5s, ndr) pensano di voler continuare, forse perché è più redditizio dal punto di vista elettorale e di posizionamento a dire di no persino ad un coordinamento". Lo ha detto Simona Malpezzi, capogruppo al Senato uscente del Partito democratico, a "24 Mattino", su Radio 24. (Rin)