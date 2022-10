Governo: Spada (Assolombarda), prima si mette al lavoro meglio è per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima il nuovo governo si mette al lavoro meglio è per tutti". Lo ha affermato oggi il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine dell'evento "Emergenza Competenze", in corso nella sede di via Pantano. Un appello quello del presidente di Assolombarda che fa eco alle parole del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ieri su Rai 3 ha sottolineato come "La situazione è grave e il nuovo governo dovrà formarsi il prima possibile ed essere immediatamente operativo". "Ne abbiamo davvero bisogno - ha poi proseguito Spada - perché a breve avremo la legge di bilancio e abbiamo dei temi molto importanti come quello dell'energia, ma direi anche quello del lavoro. "Ci aspettiamo che il presidente della Repubblica dia l'incarico al potenziale primo ministro e dopodiché ci aspettiamo che il nuovo ministro incaricato faccia il più velocemente possibile così che, nel giro di qualche giorno, si possa portare al voto sia alla Camera sia al Senato il nuovo governo", ha concluso Spada.(Rem)