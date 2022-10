Ruby ter: difesa Berlusconi, ordinanza tribunale su dichiarazioni ragazze mette fine a reato corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'effetto giuridico dell'ordinanza emessa lo scorso novembre dal Tribunale, con la quale venivano dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese in aula dalle ragazze nei processi Ruby 1 e Ruby 2 "è talmente tanto forte e debordante sulla tenuta stagna degli argomenti del reato di corruzione giudiziaria" che è il primo argomento trattato dalla difesa di Silvio Berlusconi. Durante la sua arringa, infatti, l'avvocato Federico Cecconi ha più volte ribadito "l'irricevibiltà in fatto e in diritto della richiesta di revoca" che era stata avanzata dalla procura durante la requisitoria. L'ordinanza "non può essere revocata né modificata" in quanto le ragazze avrebbero dovuto essere già state iscritte nel registro degli indagati. Questo, quindi, "mette fine in modo tombale al reato di corruzione". Imputate a vario titolo per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, sono a processo altre 28 persone oltre all'ex premier. (Rem)