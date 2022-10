Milano: cittadini per l'aria, smog oltre i limiti per 55 per cento dei bambini, loro sviluppo a rischio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È responsabilità della città, partendo da chi la amministra, proteggere le nuove generazioni affinché il loro sviluppo non venga alterato dall'aria che respirano e, in generale, la salute di tutti i cittadini di Milano. Ognuno può, oggi, leggere nero su bianco il rischio che corre e quanto l'aria contribuisce a tante malattie nella nostra città - spiega Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'aria - per questo oggi serve dare spazio alla mobilità attiva e non inquinante, attuare subito la preferenziazione dei mezzi pubblici, e fare funzionare davvero Area C e Area B, riducendo le deroghe, estendendone gli orari, eliminando Move in e, non ultimo, attivando controlli efficaci della circolazione interna alle due aree. La polemica sulla presunta ìingiustizia sociale' di Area B è strumentale e nasconde mancanza di comprensione del problema o lobby incuranti dei diritti costituzionalmente garantiti. Cosa c'è di socialmente più ingiusto che accettare che i bambini che crescono nella nostra città, specialmente quelli delle classi economicamente più fragili che vivono spesso nei luoghi più inquinati, subiscano una compromissione del loro futuro a causa della mobilità non governata, in una città dove il trasporto pubblico, per quanto migliorabile, funziona? A Milano il diritto di muoversi è garantito: si tratta quasi sempre solamente di modificare il mezzo a favore di modalità più sostenibili e non di rado ugualmente veloci e la cui efficacia verrebbe migliorata moltissimo riducendo il traffico privato". (segue) (Com)